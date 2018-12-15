كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشاهد: السعودية تعهدت بمساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار لتونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الصحفيين اليوم السبت، بعد زيارة للسعودية، بأن المملكة تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار.

وقال الشاهد إن مبلغاً قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الميزانية، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشروعات.

ولم يخض رئيس الوزراء في تفاصيل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتحسين التعاون في مجالات "الاقتصاد والتمويل، وتشجيع الاستثمار، والتعاون الأمني، والعسكري، لمكافحة التطرف والإرهاب"، وفقاً لما جاء في بيان رئاسي في وقت لاحق.

وتكافح تونس من أجل خفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار احتياطياتها المتداعية من العملات الأجنبية وتحقيق توقعات الدائنين الدوليين الذين يريدون إصلاحات من بينها خفض فاتورة الأجور العامة.