سيدي سليمان.. قتيل وجرحى من عائلة واحدة في صراع على الأرض

في واقعة اعتداء خطير، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، خلال الساعات الماضية، إثر هجوم نفذه أشخاص على أفراد عائلة بمنطقة سيدي سليمان مول الكيفان في مكناس، لأسباب يرجح أن لها علاقة بصراع على الأرض.

مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في مكناس أكد لـ” اليوم24″ أن مستعجلات المستشفى استقبلت عددا من المصابين، بينهم شخص أصيب بكسور خطيرة، ينتمون لعائلة واحدة، كما استقبلت جثة شخص توفي إثر الاعتداء.

وأضاف المصدر أن مصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، بينما احتفظ بصاحب الكسور، ووُضع الفقيد في مستودع الأموات.

وفي وقت تعذر الحصول على معطيات حول واقعة الهجوم، رجح المصدر أن يكون السبب تصفية حسابات بين أفراد عائلتين.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك، بتعليمات النيابة العامة المختصة، تحقيقا في الحادث، الذي وصف ب” المأساوي”.