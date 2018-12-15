العثماني ينتصر للكفاءة وينجح في اختبار التعيينات

في أولى الاختبارات التي مر بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، والمتمثلة في التعيين في مناصب مهمة وحساسة، أبان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن حرص على اختيار الكفاءات دون الارتهان بعنصر الانتماء الحزبي أو السياسي.

يتعلق الأمر أساسا بالعضوين اللذين يخول القانون رئيس الحكومة تعيينهما في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وكامل أعضاء مجلس المنافسة.

وقد عين العثماني وجوها تتميز بتخصصها في المجال الذي عُينت فيه، فيما جر عليه عدم تعيينه أعضاء في حزب المصباح في هذه المناصب موجة انتقادات وسخرية داخل الحزب، خاصة أن رئيسي غرفتي البرلمان منحا المنصبين اللذين يخولهما القانون التعيين فيهما بمجلس «الهاكا» لمنتميين إلى حزبيهما، أي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة.