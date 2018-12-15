كأس العالم للأندية.. العين الإماراتي يُسقط الترجي التونسي بثلاثية

أقصى فريق العين الإماراتي، مستضيف نهائيات كأس العالم للأندية، الترجي التونسي، ممثل القارة الإفريقية، من ربع نهائي “الموندياليتو”، بعد أن فاز عليه، عشية اليوم السبت، بنتيجة كبيرة، بلغت حصيلتها ثلاثة أهداف دون رد.
وأنهى الفريق الإماراتي، الجولة الأولى متفوقا بهدفين دون رد، وقعهما كل من محمد أحمد في الدقيقة الثالثة، وحسين الشحات في الدقيقة 18، وفي الجولة الثانية، أضاف الفريق الإماراتي، ثالث الأهداف، في الدقيقة الستين، بواسطة بندر محمد الأحبابي.
وشكلت هذه النتيجة مفاجأة كبيرة، بالنسبة لبطل عصبة الأبطال الإفريقية، الذي كان هو المرشح البارز للمرور للدور الموالي.
ورافق فريق كاشيما أنتلرز الياباني، الفريق الإماراتي، إلى نصف النهائي، بعد أن فاز على ديبورتيفو غوادالاخارا، بثلاثة أهداف لهدفين.
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