فاس.. توقيف متورط في قضية ضرب وجرح وتهديد شرطي

تمكنت عناصر الفرقة السياحية بولاية أمن فاس، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وتهديد عناصر الشرطة وتعريض حياتهم للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الفرقة السياحية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على مستوى المدينة العتيقة، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة ساطور من الحجم الكبير، مما اضطر ضابطا للشرطة القضائية لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المعني بالأمر.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.