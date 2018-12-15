بروكسل.. المئات من السترات الصفراء يتظاهرون اليوم السبت

أفادت الشرطة في بروكسل أن ما بين 400 و500 شخص من السترات الصفراء تظاهروا بعد ظهر السبت بهدوء في العاصمة البلجيكية.

وقالت ايلز فان دي كير المتحدثة باسم الشرطة في بروكسل “الأمور سارت على ما يرام ولم يحصل أي حادث” خلال التظاهرة التي جرت في الحي الأوروبي من العاصمة البلجيكية.

وأضاف المصدر نفسه أن قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في مكان التظاهرة إعتقلت “نحو ستين شخصا (…) ممن أخلوا بالنظام العام”، أو كانوا يحملون أدوات يمكن ان تشكل خطرا، قبل أن يطلق سراحهم.

وانطلقت حركة السترات الصفراء في فرنسا وسرعان ما انتقلت الى بلجيكا وخصوصا في المناطق الناطقة بالفرنسية.

وكان نحو ألف شخص شاركوا في تظاهرة السبت الماضي للسترات الصفراء في بروكسل، اعتقل نحو 400 منهم بعدما تواجهوا مع عناصر الشرطة الذين أصيب عنصر منهم بجروح بالغة في الوجه.