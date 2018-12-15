كأس الـ”كاف”.. بركان يحقق انتصارا كبيرا على الاتحاد الليبي

حقق فريق نهضة بركان، ممثل كرة القدم المغربية في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، انتصارا مهما على ضيفه الاتحاد الليبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بالملعب البلدي لبركان، في إطار ذهاب الدور الأول من المنافسة.

وأنهى الفريق المغربي، الذي بلغ ربع نهائي النسخة الماضية، الشوط الأول من هذه المباراة متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب المالي آلان تراوري، في الدقيقة 46، وذلك بعد سيطرة تامة على مجريات اللعب.

وفي الجولة الثانية، دخل الفريق البرتقالي عازما على إضافة أهداف أخرى، غير أن الفرص التي أتيحت له مع بداية الجولة، لم يفلح في تحويلها إلى أهداف.

وفي الوقت الذي اعتقد الجميع بأن المباراة سائرة في طرق هذا الانتصار الصغير، ظهر حمدي العشير في الدقيقة 74، ووقع ثاني الأهداف، وأضاف العميد، محمد عزيز ثالثها ي الدقيقة 80،وعرفت المواجهة، طرد لاعب من الفريق الليبي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة لصالح أصحاب الأرض بثلاثية.

وسيخوض ممثل عاصمة البرتقال، مباراة العودة، التي ستقام بعد أسبوع في الديار التونسية، بأريحية أكبر، غير أن الحيطة والحذر، تبقى واجبة، من أجل تفادي أية مفاجآت ليبية.