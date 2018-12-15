نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم مردود الفرق العربية بالدرجة العليا والثانية والثالثة. الدرجة العليا (الجولة 14) هبوعيل رعنانا (2-1) اتحاد أبناء سخنين الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 13) أخاء عكا (1-1) أبناء الجولان والجليل النهضة الناصرة (1-1) الأخوة عرابة أبناء نحف (2-1) اتحاد أبناء مجد الكروم مكابي طمرة (4-0) مكابي شفاعمرو الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 13) هبوعيل دالية الكرمل (3-2) هبوعيل رموت منشيه الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 12) هبوعيل ترشيحا (1-4) أبناء طوبا الزنغرية الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 10) بيتار كفر كنا (2-0) نادي كرة قدم البعينة الأهلي طمرة (3-1) أبناء عبلين شباب الكعبية (1-5) أبناء بئر المكسور مكابي بسمة طبعون (2-0) النادي الرياضي شفاعمرو أبناء شعب (0-3) مكابي يافة الناصرة الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 10) أخاء عرعرة عارة (1-3) أبناء مشيرفة بياضة بيتار أم الفحم (0-1) مكابي أم الفحم الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 10) أبناء قلنسوة (2-4) مكابي عسفيا

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