10 دقائق بالظلام احتجاجا على رفع سعر الكهرباء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تطبيق المراسلة "واتساب"، دعوات احتجاجية عامة ضد رفع أسعار الكهرباء في إسرائيل، وطالبت الجمهور بإطفاء أمّان الكهرباء مدة عشر دقائق، اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويذكر أن الدعوات جاءت باللغتان العربية والعبرية، ضد قرار شركة الكهرباء رفع الأسعار بنسبة تصل حتى 8.1%.

وجاء ذلك استنادا إلى حسابات حديثة أجرتها سلطة الكهرباء الحكومية المسؤولة عن تحديد الرسوم والرقابة على الكهرباء وتنظيمها.

وكانت تقديرات سابقة لسلطة الكهرباء قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع رسوم استهلاك الكهرباء في كانون الثاني/يناير المقبل بنسبة 6%.

وشبّه المستخدمون دعواتهم بدعوات بمتظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا، الذين يحتجون منذ تشرين ثاني/ نوفمبر الفائت ضد غلاء الأسعار وسياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويذكر أن سلطة الكهرباء الإسرائيلية قررت رفع أسعار الكهرباء بـنسبة 6.9% حتى 8.1%، وأعلنت سلطة المياه أنها سترفع الأسعار بنسبة 4.5% في كانون الثاني/يناير المقبل. كما أعلنت شركات تجارية عن رفع أسعار منتجاتها، وبينها منتجات الألبان بنسبة 2% حتى 3%، والخبز المدعوم حكوميا بنسبة 3.4٪.