بايرن ميونخ يدك شباك هانوفر برباعية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ فوزا خارجيا عريضا على هانوفر 96 بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز رباعية الفريق البافاري كل من اللاعبين جوشوا كيميج، دافيد ألابا، سيرج جنايري وروبرت ليفاندوفسكي.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 30 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هانوفر 96 عند 10 نقاط وهو يقبع بالمركز الأخير.

ولم ينتظر البايرن سوى ثوانٍ معدودة لمباغتة أصحاب الأرض بهدف مبكر مع بداية المباراة، من تسديدة على الطائر نفذها كيميتش بإتقان، لتسكن الشباك.

وغابت خطورة البايرن بعد التقدم بهدف، حتى الدقيقة 20، بعدما كاد توماس مولر أن يضيف الهدف الثاني، لكنه أهدر فرصة تهديف محققة بتسديدة علت العارضة.

وبدأت خطورة بايرن تعود من جديد بتسديدة أخرى مفاجئة، بأقدام دافيد ألابا، لكنها حادت عن المرمى.

وظهر هانوفر قليل الحيلة، حيث لم يستطع الوصول إلى مرمى الحارس مانويل نوير، وسط سيطرة كلية من الفريق البافاري.

وتمكن ليون غوريتسكا من شن هجمة بمفرده، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب، ليصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة قوية، ردها الحارس ميكائيل إيسير.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل هدفًا ثانيًا بعدما تناقل الكرة مع سيرجي جنابري بطريقة رائعة، قبل أن تطول تمريرة الأخير على المهاجم البولندي، الذي عادت الكرة إليه من عرضية، سددها برأسه، ليتصدى لها حارس هانوفر.

وفي الدقيقة 29، أطلق ألابا تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع حارس هانوفر التصدي لها، ليتقدم البايرن بالهدف الثاني.

واستمرت سيطرة بايرن في الدقائق المتبقية من الشوط الأول، لينجح في الذهاب للاستراحة متقدمًا بهدفين دون رد.

وكرر البايرن سيناريو الشوط الأول، بعدما تمكن جنابري من إحراز هدف مبكر مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 53، ليعزز تقدم الضيوف بهدف ثالث.

وتواصل الزحف البافاري نحو مرمى إيسير، لينجح ليفاندوفسكي في وضع بصمته، بعدما حول عرضية كيميتش، برأسية إلى داخل الشباك، في الدقيقة 62.

ومع تقدم الضيوف برباعية، حاول كوفاتش إراحة عدد من نجومه، بإخراج الثلاثي كينغسلي كومان، دافيد ألابا وتوماس مولر، ليقحم رافينيا، ريناتو سانشيز وساندرو فاغنر بدلًا منهم.

وفي اللحظات الأخيرة، كاد ليفاندوفسكي أن يضيف الهدف الخامس، لكن تسديدته سكنت الشباك من الخارج، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز البايرن برباعية نظيفة.