مانشستر سيتي يفوز على إيفرتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق مانشستر سيتي في مباراته البيتية أمام إيفرتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف الفريق السماوي كل من اللاعبين غابرييل خيسوس (هدفان) ورحيم سترلينغ، وفي المقابل سجل هدف إيفرتون الوحيد اللاعب دومينيك كالغيرت ليوين.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الأمور، بيد أن إيفرتون كان أكثر خطورة في الدقائق الأولى، وهدد مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 15، عندما خطف لوكاس ديني، الكرة من كايل والكر، قبل أن يرسلها نحو ريتشارليسون، الذي ذهبت محاولته فوق المرمى.

ورد مانشستر سيتي في الدقيقة 20، عبر ركلة حرة نفذها رياض محرز، ووصلت الكرة إلى فابيان ديلف، الذي تابعها من مسافة قريبة فوق العارضة.

وأنقذ حارس إيفرتون، جوردان بيكفورد، مرماه من كرة خطيرة لزميله مايكل كين، الذي كان يحاول إبعادها من أمام خيسوس في الدقيقة 21.

ونجح خيسوس في تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، عندما سدد الكرة بهدوء نحو القائم القريب، بعد تمريرة بينية مميزة من ليروي ساني.

وكاد إيميريك لابورت أن يضيف الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 31، لكن رأسيته ابتعدت قليلًا عن المرمى.

وعاد بيكفورد ليتصدى لكرة خطيرة من رياض محرز في الدقيقة 40، قبل أن يحرز خيسوس هدفا في الدقيقة 42، بيد أن الحكم رفع راية التسلل قبل تسديد الكرة.

وبعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني، أضاف خيسوس، هدفه الثاني في المباراة، بعدما قابل عرضية من ليروي ساني برأسه داخل شباك الضيوف.

وأشرك مدرب التوفيز، إديمولا لوكمان وثيو والكوت بدلًا من بيرنارد وشيموس كولمان، ليتمكن إيفرتون من تقليص النتيجة في الدقيقة 65 لتصبح 2-1 للسماوي، بعد هدف دومينيك كالفرت لوين.

ودفع بيب غوارديولا، مدرب السيتي، برحيم سترلينغ بدلًا من ليروي ساني، قبل أن ينجح اللاعب البديل في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 69، بعد متابعة رأسية لعرضية من زميله فرناندينيو.

وأهدر إيفرتون، مجموعة من الفرص الخطيرة، في آخر 20 دقيقة، حيث فشل ريتشارليسون في متابعة كرة مرسلة من لوكمان.

ودخل دي بروين إلى تشكيلة مانشستر سيتي بدلًا من رياض محرز، وذهبت تسديدة من لوكمان فوق العارضة في الدقيقة 80.

وكاد دومينيك كالفرت لوين أن يسجل هدفه الشخصي الثاني، في الدقيقة 83، بعدما تابع بكعب قدمه، كرة أنقذها الحارس إيديرسون، لتنتهي المباراة بفوز السيتي 3-1.