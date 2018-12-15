شكرا لقرائتكم خبر عن قائد يمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر، أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل ومواجهة أي تحركات للمليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمن وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم و مران.
وجدد القائد العسكري اليمني، التأكيد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.
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