الشرطة الإسبانية تعتقل رجلاً احتفظ بجثمان أمه عاما كاملا لغرض "شديد الخبث"

الخليج 365/ بغدادألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل احتفظ بجثة والدته، التي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما، لمدة سنة حتى تعفنت، وذلك لغرض "شديد الخبث".

وقال متحدث باسم الشرطة إن "قوى الأمن عثرت على جثة شديدة التحلل في شقة تقع بالعاصمة مدريد، بعد تلقي شكوى من الجيران عن رائحة كريهة نفاذة".

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على الرجل (62 عاما) بتهمة الاحتيال، بعدما رفض الإبلاغ عن وفاة والدته من أجل ألا يتوقف عن تحصيل معاشها.



وتابع المتحدث: "لم يفعل الابن ما كان يجب أن يفعله"، مضيفا أن الرجل كان يعيش في الشقة مع رفات والدته "لعدة أشهر وربما حوالي عام".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قوات الشرطة ورجال الإطفاء اضطروا إلى تحطيم باب الشقة بعد بلاغ الجيران.

