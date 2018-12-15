انت الان تتابع الزمالك يكتسح القطن بسباعية نظيفة في الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ م

حق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره القطن التشادي بسباعية نظيفة في اللقاءي الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 (أ) من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. سيطر الزمالك على اللقاء منذ البداية وتمكن محمود عبدالمنعم "كهربا" من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11، ولم تمر سوى 3 دقائق حتى عزز فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض تقدم فريقه بهدف ثان، ووصل لاعبو الزمالك تفوقهم وسيطرتهم على اللقاء تماما وأسفر ذلك عن هدف ثالث أحرزه كابونجو كاسونجو في الدقيقة 22.

ونجح الزمالك في استغلال تدني مستوى الفريق التشادي وواصل الضغط عليه وهو مانتج عنه هدف رابع عن طريق مصطفى فتحي في الدقيقة 27 وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق تمكن كابونجو كاسونجو من تسجيل الهدف الخامس للزمالك والثاني له في اللقاء، استمر الضغط الأبيض على الضيوف لكنه لم يسفر عن أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة