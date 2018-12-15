انت الان تتابع العين يصعق الترجي بثلاثية في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ م
اكتسح العين الإماراتي، نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «هزاع بن زايد» في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، وتمكن العين من عبور الدور التمهيدي للمونديال بعد فوزه على ويلينجتون النيوزيلندي، بينما يشارك الترجي في البطولة كبطل لقارة إفريقيا. أحداث اللقاء أظهرت منذ الدقيقة الأولى تفوق العين الإماراتي، حيث كاد النجم المصري حسين الشحات من افتتاح أهداف المباراة برأسية أبعدها مدافع الفريق التونسي، قبل أن يتقدم محمد أحمد لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من تسديدة رأسية.
وعاد حسين الشحات لتهديد مرمى معز بن شريفية في الدقيقة 11 من تسديدة قوية مرت أعلى العارضة، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للعين بطريقة رائعة مستغلًا هجمة مرتدة خطيرة لفريقه في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الترجي تقليص الفارق لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة لاعبي العين واختراق دفاعاتهم، ليطلق
وعاد حسين الشحات لتهديد مرمى معز بن شريفية في الدقيقة 11 من تسديدة قوية مرت أعلى العارضة، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للعين بطريقة رائعة مستغلًا هجمة مرتدة خطيرة لفريقه في الدقيقة 16.
وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الترجي تقليص الفارق لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة لاعبي العين واختراق دفاعاتهم، ليطلق بندر الأحبابي رصاصة الرحمة بالهدف الثالث في الدقيقة 60، من هجمة أخرى سريعة سددها في الشباك الخالية معلنًا انتهاء اللقاء عمليًا في ظل تراجع مستوى الفريق التونسي.
بهذا الفوز ضرب العين الإماراتي، موعدًا لمواجهة نارية في نصف النهائي مع ريفر بليت الأرجنتيني بطل قارة أمريكا الجنوبية، على أن يلتقي الفائز مع الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني «بطل أوروبا» نظيره كاشيما أنتلرز الياباني «بطل آسيا» يوم الأربعاء المقبل.
شكرا لقرائتكم خبر عن العين يصعق الترجي بثلاثية في مونديال الأندية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .