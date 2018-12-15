انت الان تتابع العين يصعق الترجي بثلاثية في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٢ م

اكتسح العين الإماراتي، نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «هزاع بن زايد» في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، وتمكن العين من عبور الدور التمهيدي للمونديال بعد فوزه على ويلينجتون النيوزيلندي، بينما يشارك الترجي في البطولة كبطل لقارة إفريقيا. أحداث اللقاء أظهرت منذ الدقيقة الأولى تفوق العين الإماراتي، حيث كاد النجم المصري حسين الشحات من افتتاح أهداف المباراة برأسية أبعدها مدافع الفريق التونسي، قبل أن يتقدم محمد أحمد لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من تسديدة رأسية.

وعاد حسين الشحات لتهديد مرمى معز بن شريفية في الدقيقة 11 من تسديدة قوية مرت أعلى العارضة، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للعين بطريقة رائعة مستغلًا هجمة مرتدة خطيرة لفريقه في الدقيقة 16. وفي الشوط الثاني حاول لاعبو الترجي تقليص الفارق لكنهم لم يتمكنوا من مجاراة لاعبي العين واختراق دفاعاتهم، ليطلق