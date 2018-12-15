انت الان تتابع معيط: تعديل «الضريبة العقارية» لتخفيف أعباء المصانع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٨ م
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية الحالي ستتضمن مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه. وأضاف معيط، خلال جولته التفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لممارسة الأعمال.
الأسبوع الماضي، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في لقائه مع أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية بعد تشكيلها الجديد، إن الحزب لديه تعليق ورؤية فيما يخص قانون الضرائب خاصة الجزئية، التي يتم فيها فرض ضرائب عقارية على المصانع، وهي ما ستؤثر على الاستثمار بالسلب، وسيؤدى إلى عزوف أصحاب المصانع
الأسبوع الماضي، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في لقائه مع أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية بعد تشكيلها الجديد، إن الحزب لديه تعليق ورؤية فيما يخص قانون الضرائب خاصة الجزئية، التي يتم فيها فرض ضرائب عقارية على المصانع، وهي ما ستؤثر على الاستثمار بالسلب، وسيؤدى إلى عزوف أصحاب المصانع عن استكمال مسيرة البناء والتنمية الصناعية، وهو الأمر الذى سيؤدى بالفعل إلى غلق العديد منها، وسيتم التحرك من خلال الهيئة البرلمانية فيما يخص هذا الشأن.
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بتظلم إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينئذ، بسبب فرض ضريبة عقارية على المصانع المصرية، موجهة سؤالًا: "هل هذا ممكن أن يكون دعما للصناعة المصرية؟".
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