انت الان تتابع معيط: تعديل «الضريبة العقارية» لتخفيف أعباء المصانع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٨ م

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية الحالي ستتضمن مزايا للمصانع للتخفيف من أعبائها، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي نسعى إلى تحقيقه. وأضاف معيط، خلال جولته التفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة بما يسهم في رفع تصنيف مصر في المؤشر الدولي لممارسة الأعمال.

الأسبوع الماضي، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في لقائه مع أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية بعد تشكيلها الجديد، إن الحزب لديه تعليق ورؤية فيما يخص قانون الضرائب خاصة الجزئية، التي يتم فيها فرض ضرائب عقارية على المصانع، وهي ما ستؤثر على الاستثمار بالسلب، وسيؤدى إلى عزوف أصحاب المصانع