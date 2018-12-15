انت الان تتابع مقتل 21 شخصا وإصابة 61 آخرين في أعمال عنف بإثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٧ م

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم السبت، أن قتالا عنيفا نشب بين مجموعات عرقية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل وإصابة 61 وسط تصاعد للعنف الذي أجبر المئات على الفرار عبر الحدود إلى كينيا المجاورة. وتصاعدت وتيرة العنف في الجنوب بين الـ"أورومو" ومجموعات عرقية أخرى منذ أن تولى رئيس الوزراء أبي أحمد منصبه في مارس وهو أول زعيم للبلاد ينتمي لعرقية أورومو في تاريخ إثيوبيا الحديث. وقال سورو محمد نائب المتحدث باسم ولاية الصومال، إن القتال اندلع بين صوماليين وأوروميين في مدينة مويالي على الحدود مع كينيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن "سورو"، إن بعض النازحين فروا إلى كينيا في حين يتلقى من بقوا في إثيوبيا مساعدات إنسانية. واضطر أكثر من خمسة آلاف إثيوبي في أوائل العام الجاري إلى اللجوء إلى كينيا بعد مقتل العديد من المدنيين فيما وصفه الجيش الإثيوبي بأنه عملية أمنية فاشلة كانت تستهدف متشددين في جنوب