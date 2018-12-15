ماريس سليزنس: نصنع التاريخ تحت سفح الأهرامات

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠١ م
اعرب ماريس سليزنس، رئيس الاتحاد الدولي لرياضة «ستريت وورك أوت» عن سعادته بإقامة بطولة العالم تحت سفح الأهرامات، مشيرًا إلى أن رياضة ستريت وورك أوت تصنع التاريخ الآن بتنظيم بطولة العالم بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات. وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بقدرة مصر التنظيمية لبطولة العالم للمرة الأولى بعد إشهار الاتحاد المصري لستريت ورك أوت وأشاد أيضا بالمستوى الفني للاعبين المصريين في بطولة العالم للعبة، مؤكدا أن اللاعبين المصريين سوف يحققون الكثير من الإنجازات خلال الأعوام القليلة القادمة في رياضة ستريت ورك أوت.
وشهدت بطولة العالم لرياضة «ستريت ورك أوت»، التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسلام قرطام، والمقامة حاليًا بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، حضورا جماهيريا مكثفا من المهتمين باللعبة في مصر، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16
وشهدت بطولة العالم لرياضة «ستريت ورك أوت»، التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة برئاسة إسلام قرطام، والمقامة حاليًا بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، حضورا جماهيريا مكثفا من المهتمين باللعبة في مصر، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، وبحضور عدد من نجوم المجتمع والرياضة المصرية، وسيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، الذي قرر الانضمام لتمثيل اتحاد اللعبة بشكل شرفي، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة.
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