انت الان تتابع أفضل 10 مسلسلات مصرية في 2018.. الحب ينتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - وسط عرض نحو 35 عملا دراميا خلال عام 2018، هناك بعض المسلسلات التي حققت المعادلة الصعبة.. وهي النجاح على مستوى المشاهدة والنجاح فى خلق حالة من الجدل حول قصة العمل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ م

شهد عام 2018 عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات على مدى العام داخل وخارج الموسم الرمضاني، حقق بعضها نجاحا كبيرا ومردودا قويا داخل الشارع المصري، بسبب موضوعاتها المختلفة، التي نجحت فى أن تلمس مشاعر المشاهدين، والبعض الآخر -مر مرور الكرام- دون أن يشعر به أحد؛ لتجد أنه لم يتم ذكره سواء بالسلب أو الإيجاب، وربما يعود ذلك إلى عدم حصوله على فرصة فى العرض أو المشاهدة أو لأسباب تتعلق بقصة المسلسل نفسه، وبعدها على الواقع المعيش، لذلك دائمًا ما تكون فرصة التميز وسط كم كبير من الأعمال الدرامية أمرا فى غاية الصعوبة.

1- عوالم خفية ويأتي على رأس القائمة مسلسل الفنان عادل إمام «عوالم خفية» الذى كان مفاجأة للجميع، خاصة أن «الزعيم» ابتعد خلاله عن اللون الكوميدي مقدمًا عملا دراميا مختلف عما اعتدنا على رؤيته فى السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن المسلسل فتح الباب على العديد من القضايا والملفات الهامة

1- عوالم خفية ويأتي على رأس القائمة مسلسل الفنان عادل إمام «عوالم خفية» الذى كان مفاجأة للجميع، خاصة أن «الزعيم» ابتعد خلاله عن اللون الكوميدي مقدمًا عملا دراميا مختلف عما اعتدنا على رؤيته فى السنوات الماضية، بالإضافة إلى أن المسلسل فتح الباب على العديد من القضايا والملفات الهامة التي تمس المجتمع المصري، من بينها الأدوية المغشوشة، والمخدرات واستهداف الشباب، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من الملفات الهامة (بنرشحلك| «عوالم خفية» ولغز وفاة السندريلا) 2- أيوب 2- أيوب كان المسلسل التحدي الأصعب للنجم مصطفى شعبان، الذى نجح فيه بجدارة شديدة، ليخرج من شخصية (زير النساء) التي لازمته على مدى السنوات الخمس الماضية، وحقق المسلسل شعبية جماهيرية كبيرة وكان حديث الشارع المصري خلال عرضه برمضان الماضي، وكان العمل تجربة ناجحة لكل المشاركين بداية من مصطفى شعبان الذي أدى الدور بإتقان شديد مرورا بكل من آيتن عامر ومحمد لطفى وهنا الزاهد (لو عاوز تعرف اكتر.. هل ينجح مصطفى شعبان في استعادة جماهيريته؟) 3- أبو عمر المصري 3- أبو عمر المصري وينضم إلى القائمة مسلسل «أبو عمر المصري» للفنان أحمد عز، والمأخوذ عن روايتي الكاتب عز الدين شكري فشير، «مقتل فخر الدين» و«أبو عمر المصري»، على الرغم من الهجوم الذى تعرض له المسلسل بدعوى إهانة السودان؛ فإن المسلسل يعتبر حالة درامية مختلفة مليئة بالعناصر المشوقة والحبكة المحكمة وأداء مبهر، والذى يحسب لكل الفنانين المشاركين فيه بداية من النجم أحمد عز، الذي يجيد تقديم كل الألوان الدرامية والفنان فتحى عبد الوهاب الذى خلق لنفسه مساحة تمثيلية خاصة دون منافس، والشباب المشاركين أيضًا محمد سلام، ومحمد الشرنوبي. 4- ليالي أوجيني 4- ليالي أوجيني كان مسلسل «ليالي أوجيني» يغرد فى منطقة أخرى بعيدة عن كل الأعمال المعروضة خلال عام 2018، خاصة أنه ينتمى إلى الأعمال الكلاسيكية التي تتناول العلاقات الإنسانية والاجتماعية، ولكن من عصر آخر بعيدًا عما نعيشه الآن. والمسلسل كان تجربة مميزة للتونسي ظافر العابدين، وأمينة خليل، وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد (لو عاوز تعرف اكتر بنرشحلك| «ليالي أوجيني» الحب في زمن البهوات). 5- طايع 5- طايع بطولة عمرو يوسف، الذي تناول الصعيد وقضاياه بطريقة مختلفة تماما، فعلى الرغم من وجود عملين آخرين ضمن الموسم الرمضاني لعام 2018، عن الصعيد «سلسال الدم» بطولة عبلة كامل و«نسر الصعيد» بطولة محمد رمضان؛ فإن المسلسل كان مختلفًا تماما وتناول تجارة السلاح والآثار وركز على العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وكان المسلسل بمثابة شهادة ميلاد لعدد من الممثلين الشباب الذين تألقوا فيه (اخترنالك| «طايع».. جرعة رومانسية وسط نيران الثأر وتهريب الآثار) 6- رحيم 6- رحيم للعام الثاني على التوالى يثبت الفنان ياسر جلال، أنه الأحق بالبطولة بعد أن شهد أداؤه التمثيلي نضوجا كبيرا بداية من مسلسل «ظل الرئيس» الذي عرض العام الماضي، و«رحيم» الذي نافس به خلال رمضان 2018، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا فاق كل التوقعات، ودفعه للوجود فى رمضان 2019؛ وسط غياب كبار الموسم يسرا ويحيى الفخراني. 7- كلبش 2 7- كلبش 2 وينضم إلى القائمة أيضًا مسلسل «كلبش» بطولة الفنان أمير كرارة، الذي واصل نجاح الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، وعلى الرغم من أن البعض تخوف من أن الجزء الثاني يتسبب فى افتقاد شعبية المسلسل، فإن ما حدث هو زيادة شعبية المسلسل داخل الشارع المصري، وبروز نجم سليم الأنصاري أو أمير كرارة، البطل الشعبي نصير الغلابة. 8- أبو العروسة 8- أبو العروسة مسلسل «أبو العروسة» من بين الأعمال التي نجحت فى جذب المشاهدين إليها خارج السباق الرمضاني، وينضم إلى قائمة الأفضل فى 2018 لتناول الدراما العائلية التي افتقدناها على مدى السنوات الماضية، حيث اقترب من الطبقة المتوسطة وفتح جروحها ما بين أحلامهم البسيطة وهمومهم ومشاكلهم والقضايا التي تتسبب في تفكك الأسرة ومعاناة الآباء مع الأبناء، وغيرها من المشكلات التي نقبلها بشكل يومي، نجاح العمل أيضًا كان دافعا لتقديم جزء ثان يجرى تصويره الآن، ومن المقرر انطلاق عرضه قبل نهاية العام الجاري (قد يهمك| هذه هي مفاجاة الجزء الثاني من «أبو العروسة») 9- الشارع اللي ورانا 9- الشارع اللي ورانا حقق مسلسل «الشارع اللي ورانا» ضجة كبيرة على السوشيال ميديا فور عرضه، وأخذ الجميع يبحث فقط عن قصة هذا المسلسل الذي يميل إلى دراما الرعب، وربما المختلف فى العمل هو أنه نجح فى إثارة فضول المشاهدين لمتابعته ومعرفة قصته وتفاصيل العلاقات بين الأشخاص الموجودين داخل القصر المخيف. وجاء أداء الفنانة لبلبة وفاروق الفيشاوي ودرة ونسرين أمين وباقى المشاركين فى المسلسل على مستوى احترافي كبير، يعود الفضل فى ذلك إلى المخرج مجدي الهواري (اخترنالك| قصة مسلسل الشارع اللي ورانا.. حكايات من أزمنة مختلفة) 10- كأنه امبارح 10- كأنه امبارح رغم أن مسلسل «كأنه امبارح» انضم مؤخرا إلى قائمة الأعمال المعروضة فى 2018؛ فإنه نجح فى أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة أن قصته تمس الكثير من البيوت المصرية. الأسرة التي تفقد ابنها الصغير وتظل تبحث عنه؛ ونجاح المسلسل يعود إلى الرتم السريع والمفاجآت غير المتوقعة، والأداء المتفوق لكل المشاركين فيه. فى النهاية.. عام 2018 كان حافلا بالأعمال الدرامية التي عرضت على مدى العام والتي كسرت قاعدة احتكار رمضان للدراما، والتيمة المشتركة بين كل الأعمال السابق ذكرها هي الحب سواء للحبيب أو للأسرة.

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