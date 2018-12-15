انت الان تتابع نادر السيد: لعبة «ستريت وورك أوت» موجهة لشباب العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٤ م
حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم نادر السيد وشادي محمد ومحمد عمارة وسمير كمونة، على حضور منافسات بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، والمقامة حاليًا بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وسط حضور جماهيري مكثف من نجوم المجتمع، وبمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وأيضًا بمشاركة المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية.
وأعرب نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب المصري الأسبق، عن سعادته بتنظيم بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، وقال إن تدشين الاتحاد، وإقامة ثاني بطولة له في مصر، سيدفع الدول العربية، لتنظيم مثل هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه سعيد لأن الشباب سيعمل على تطوير لياقته البدنية، كما أن الرياضة
وأعرب نادر السيد، حارس الأهلي والزمالك والمنتخب المصري الأسبق، عن سعادته بتنظيم بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، وقال إن تدشين الاتحاد، وإقامة ثاني بطولة له في مصر، سيدفع الدول العربية، لتنظيم مثل هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه سعيد لأن الشباب سيعمل على تطوير لياقته البدنية، كما أن الرياضة تقرب شباب العالم ببعضهم البعض، بعد مشاركة 16 لاعبًا أجنبيًا من روسيا واليابان والبرازيل، ليؤكد أن الرياضة ليست كرة قدم فقط.
وقدم نادر السيد، الشكر لإسلام قرطام، رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت»، لأنه أصر واجتهد، لخروج اللعبة بهذه الشكل المشرف لمصر، كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزارة السياحة المصرية، لمساهمتهما في إقامة هذا الحدث العالمي.
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