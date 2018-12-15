الان تتابع مصر تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها بتهمة تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي وآخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تمويل الإرهاب.

ووفقا لأوراق القضية فإن المتهمين يوجهان تهمة ارتكاب عدة جرائم تضمنت “تولي قيادة وانضمام إلى جماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الحكم والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة”.

وسبق أن اتُهم حسام خلف زوج ابنة يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بالهيئة العليا لـ”حزب الوسط”، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

واعتقلت قوات الأمن المصرية المتهمين بعد ورود بلاغ يفيد بانضمامهما لجماعة أسست على خلاف القانون.