الان تتابع إي بي سي نيوز: قتل 260 مهاجرًا أثناء محاولتهم عبور حدود الولايات المتحدة هذا العام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يبدو أن مقتل فتاة في السابعة من العمر في حجز أمريكي مؤخرا كان واحدا من أربعة أشخاص ماتوا هذا الشهر أثناء محاولتهم عبور الحدود المكسيكية، وواحد من أكثر من 260 شخصا هذا العام، وفقاً لتقرير حكومي غير مصنف تم الحصول عليه بواسطة ABC News.

ووفقا لما كشفته الصحيفة الأمريكية فإن التقرير تم تحديثه، ويحمل علامة “حساسة لكن غير سرية”، يوم الجمعة، ما يشير إلى أن جاكيل كال ماكين، 7 سنوات، قد تم إحصاؤها ضمن الوفيات التي وقعت في 4 ديسمبر، والتي تم عدها من قبل سلطات الحدود. ويمثل هذا الرقم حالات الوفاة بين المهاجرين التي سجلها مسؤولو الحدود ضمن منطقة مسؤوليتهم وليست حصرية.

على سبيل المثال، تم تمييز 50 حالة وفاة في عام 2018 بأنها “مرتبطة بالمياه”، ويفترض أن الأشخاص الذين غرقوا كانوا يحاولون عبور أجزاء من الحدود التي تميزها الأنهار.

آخر 27 حالة وفاة كانت بقايا هياكل عظمية اكتشفت من قبل السلطات الأمريكية، ويعزى التعرض للحرارة إلى أكبر عدد من الوفيات.

وترسم الأرقام صورة قاتمة لقوافل المهاجرين الذين يشقون طريقهم إلى حدود الولايات المتحدة، أثارت وفاة ماكين هذا الأسبوع ضجة بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وجماعات المناصرة.

وأكدت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة أن الطفلة الغواتيمالية توفيت بعد وقت قصير من اصطحاب والدها فى معبر نيو مكسيكو المكشوف الحدودي.

تم حساب إجمالى 281 حالة وفاة فى ميزانية عام 2018 ، التى انتهت فى 30 سبتمبر، وفقا للوثيقة. ومنذ ذلك الحين، تم العثور على 32 شخصًا آخرين ميتًا – وهو رقم يتضمن الأربعة في ديسمبر.

وتشير الوثيقة إلى أن الغالبية العظمى من الوفيات في السنة الأخيرة – 117 – كانت مهاجرين من المكسيك. 116 شخصا آخر كانوا “غير معروفين”. إنه يضم 19 شخصاً ماتوا في عام 2018 من غواتيمالا ، و 14 شخصاً من هندوراس وثمانية أشخاص من السلفادور.

يمثل عدد الوفيات فعليًا انخفاضًا طفيفًا في السنوات السابقة ، بما في ذلك عام 2016 – قبل تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة – عندما سجل مسؤولو الحدود 329 حالة وفاة للمهاجرين.

وكانت ماكوين مسافرة من جواتيمالا مع والدها كجزء من مجموعة تضم 163 شخصا من بينهم 50 طفلا كانوا بدون والديهم أو أولياء أمورهم ، وفقا لما ذكره مسؤولو وزارة الأمن الداخلي الذين تحدثوا مع الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة.

عندما تم القبض عليهم فى منطقة صحراوية نائية بالقرب من حدود نيو مكسيكو فى حوالى الساعة التاسعة مساء. في 6 كانون الأول / ديسمبر ، قال المسؤولون ، تم تقييم البنت بأنها في صحة جيدة ، ووقع الأب على استمارة تقول إنها لم تكن مريضة.

ولكن بحلول الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي عندما وصل ماكين ووالدها في حافلة إلى قاعدة عسكرية قريبة ، كانت مريضة وتقيؤية ، وفقا للمسؤولين.

وقال مسؤولون إن العملاء اتصلوا بمحطة لووردبرج الحدودية على بعد نحو 95 ميلا ، حيث كانت الحافلة متوجهة ، حتى يتمكن المسعفون من مقابلتهم عند وصولهم. وعندما وصلوا حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا ، قال والد الطفلة لوكلاء انها لم تتنفس ، حسبما ذكر المسؤولون.

وقد حدد المسعفون الطبيون أنها مصابة بالحمى التي بلغت 105.9 درجة ، وتم نقلها جوا إلى مستشفى للأطفال في إل باسو ، بتكساس، حيث أصيبت بسكتة قلبية ثم ماتت.

وكانت ماكوين واحدة من مجموعة تضم أكثر من 160 مهاجرا اعتقلهم أربعة من ضباط حرس الحدود في ليلة السادس من ديسمبر. ولم يكن هناك طاقم طبي في مكان الحادث، وفقا لما قاله المسؤولون، واصفا المعبر الحدودي بأنه بعيد للغاية.