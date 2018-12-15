الان تتابع الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من العملية العسكرية التركية شرق الفرات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن قلقه إزاء إعلان تركيا نيتها شن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية في شرق الفرات.

وأبدت موغيريني سعي الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للعنف والقضاء على الإرهاب والإسهام في استعادة الاستقرار بسوريا والمنطقة عموما، مضيفة: “نتوقع من السلطات التركية أن تمتنع عن أي خطوات أحادية الجانب قد تنسف جهود التحالف ضد “داعش” وتهدد بتعميق حالة عدم الاستقرار في سوريا”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب إطلاق عملية ثالثة ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، هذه المرة في شرق الفرات، في تحد واضح للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم المقاتلين الأكراد.