الجيش الأوكراني: مقتل طيار في تحطم مقاتلة أوكرانية خلال تدريب

أعلن ​الجيش الأوكراني​ عن "مقتل طيار جراء تحطم مقاتلة خلال تدريب عسكري في شمال ​أوكرانيا​"، موضحاً أن "المقاتلة من نوع سوخوي-27 تحطمت اثناء هبوطها في منطقة جيتومير في شمال أوكرانيا قرابة الساعة 13,00 ت غ".

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