النشرة: 3 جرحى نتيجة حادث تصادم بين سيارتين على طريق رياق

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​بعلبك​ عن "سقوط 3 جرحى نتيجة ​حادث تصادم​ بين ​سيارة​ ​هوندا​ أكور لون رصاصي وجيب سوذكي لون احمر على طريق رياق"، مشيرةً إلى "انهم نقلوا الى ​مستشفى رياق​".

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