أشار السفير السعودي في لبنان ​وليد البخاري​ إلى أن لبنان يحمل تحت سمائه كل مواميس الديانات السماوية. وخلال احياء الفنانة ​ماجدة الرومي​ ريسيتالا ميلاديا في كنيسة مار الياس، شدد على أن لبنان يستحق المحبة والسلام، قائلاً: "نحمل من ​السعودية​ رسالة محبة وخير".

شكرا لقرائتكم خبر عن وليد البخاري: لبنان يستحق المحبة والسلام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .