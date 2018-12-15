"القوات" يثمن جهود مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

ثمن مكتب البيئة في حزب "القوات اللبنانية" جهود مدير عام ورئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​، التي ترمي الى تطبيق القانون وهو ما يتماهى مباشرة مع ايمان "القوات" بدولة القانون، والى ازالة التعديات عن نهر الليطاني، الشريان الحيوي للبنان، وهو ما يلتقي مع سياسة الحزب بضرورة صيانة مقدرات الدولة. والى رفع الضرر البيئي عن اهم انهر لبنان وهو ما يقع في سلم اولويات الحزب لجهة حماية ثرواته الطبيعية واستدامة بيئته. والى حماية صحة المواطن اللبناني وهو الهدف الاسمى الذي نشأت واستمرت وما زالت تناضل من اجله القوات اللبنانية".

وأكد الحزب انه "يضع كل إمكاناته في خدمة النشاط الوطني ويدعم جهود المؤسسة ومديرها العام طالما بقي نشاطهما يصب في خدمة الاهداف الاربعة المذكورة وطالما بقي التعاطي مع هذه القضية ضمن اطار القانون بعيدا عن الاستنسابية وعن الكيل بمعيارين".