لتقصيرهم.. إحالة رئيس قرية الزعفران والقسم الهندسي ومدير الجمعية الزراعية بكفرالشيخ للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، رئيس قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، ورئيس القسم الهندسي، ومدير الجمعية الزراعية بالزعفران غرب إصلاح زراعي للتحقيق لتقصيرهم في أداء عملهم.

اتضح من قرار إحالة هؤلاء للتحقيق، عدم متابعتهم قرار الإزالة رقم 2959 للمواطنة أ. ي. م. ع."، عبارة عن صب حصيرتين مسلحتين، وقامت المواطنة بتطوير الحالة بصب أعمدة وسقف خرساني، ولم يرد للوحدة أي بيان بتطوير الحالة من الجمعية الزراعية بشأن المخالفة.

كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مركز ومدينة الحامول بإزالة التعدي فورًا، ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدى لها، وإحالة المقصرين للتحقيق.