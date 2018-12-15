كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات "السترات الصفراء".. ارتفاع عدد المعتقلين إلى 136 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت حصيلة المحتجزين في احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت إلى 136 شخصا.

وقالت قناة BFMTV الفرنسية إنه تم احتجاز 136 شخصا، اعتقل 96 منهم في سجون.

وذكرت الشرطة في باريس أن أقل من ثلاثة آلاف تجمعوا في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي من المظاهرات التي كانت سلمية حتى الآن، أي ما يقارب نصف مستوى المشاركة في الأسبوع الماضي.

وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بأعداد كبيرة في باريس حيث بلغ عددهم نحو 8000 رجل شرطة، مدعومين بـ14 عربة مدرعة كما تم الاستعانة بفرقة من الشرطة على الأحصنة.

وكان ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أصحاب المعاشات، مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.