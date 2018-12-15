كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية تطالب بسياسة أكثر صرامة تجاه نظام طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج ممثلون عن الجالية الإيرانية في برلين، وبعض المدن الأخرى حول العالم، اليوم السبت، في مظاهرات تضامناً مع الاحتجاجات المدنية في إيران منذ عام، وللمطالبة بسياسة أكثر صرامة مع النظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جواد دابيران، في تصريحات خاصة، إن من بين أبرز مطالب المتظاهرين هو مناقشة مجلس الأمن الدولي لـ"الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية من جانب النظام الإيراني".

كما طالب المتظاهرون أيضاً بإدراج وزارة الاستخبارات والأمن الوطني في إيران، ضمن المنظمات الإرهابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وللولايات المتحدة، بالإضافة لتجميد طرق تمويل النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف جواد: "كما قلنا من قبل، هذه هي اللحظة المناسبة لاتخاذ إجراءات وسياسة أكثر صرامة ضد النظام الإيراني".

ومن المنتظر أن تمتد المظاهرات من برلين لتشمل مدن ألمانية أخرى مثل فرانكفورت، وكولن، وشتوتغارت.

وتأتي هذه المظاهرات في المدن الألمانية، وعبر العالم أيضاً في واشنطن، وسيدني، ولندن، وباريس، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات المدنية التي حدثت في إيران، ومع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما أشار المسئول الإيراني، إلى أنهم يهدفون من خلال هذه الاحتجاجات لإظهار تضامنهم مع المواطنين في إيران، وإثارة المجتمع الدولي "ضد التهديد الإرهابي المتزايد للنظام الإيراني".