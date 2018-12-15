كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرس السواحل الجزائري يحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات حرس السواحل الجزائري، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية نفذها 14 شخصاً، كانوا على متن قارب في عرض السواحل بالجهة البحرية لمحافظة وهران، غرب الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم السبت، إن قوات الجيش الجزائري أوقفت بكل من محافظتي الأغواط وغرداية، أربعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.