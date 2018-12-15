“كان 2019 “.. مصر تقترب من استضافة التظاهرة بسبب “شروط” جنوب إفريقيا

اقتربت مصر، بنسبة كبيرة، من حسم شرف استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، وتعويض الكاميرون، على الرغم من منافسة جنوب إفريقيا، وذلك بسبب التزام الحكومة في بلاد “الفراعنة” بإنجاح هذا الحدث، بينما لم ترسل الحكومة الجنوب إفريقية بعد أي تعهدات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، فإن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، بعث رسالة إلى الاتحاد القاري للعبة، بالموازاة مع مراسلة الاتحاد المحلي لكرة القدم، يتعهد فيها بأن حكومته ستلتزم بالتأمين المالي والأمني والإدارة لهذه التظاهرة، وهو الأمر الذي يؤكد بشكل جلي الرغبة الكبيرة لدى المصريين من أجل استضافة هذا الحدث.

وأكدت المصادر نفسها، أن الحكومة المصرية، وضعت ضمانات بالحضور الجماهيري لكل المباريات التي ستقام في الملاعب الستة المرشحة، وهي: ملعب السلام، الدفاع الجوى، الكلية الحربية، المتواجد في القاهرة، ثم ملعب الإسماعيلية، ملعب الجيش ببرج العرب، ملعب الجيش بالسويس، المتواجدة في الإسكندرية.

خطوة الحكومة المصرية، جاءت لتعزز حظوظ البلد في احتضان هذاالحدث، وذلك بسبب عدم توصلها بأي تعهدات من الحكومة الجنوب إفريقية بالتأمين المالي، والأمني، والإداري، بل أكثر من ذلك، تصر على وضع مجموعة من الشروط.

فحسب وسائل إعلام جنوب إفريقية، فإن وزيرة الشباب والرياضة في البلاد، توكوزيل ساشا، أخطرت الاتحاد المحلي، بأن احتضان بلادها لهذه التظاهرة، رهين باستفادتها من عائداتها المالية، خاصة التذاكر وعائدات النقل التلفزي.

جدذير ذكره، أن الـ”كاف” برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، سيدرس الملفين المعروضين في 25 من الشهر الجاري، قبل أن يعلم بشكل نهائي عن البلد المستضيف، في التاسع من شهر يناير القادم.