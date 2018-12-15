توقيف 6 أشخاص وحجز كمية كبيرة من المخدرات بضواحي وزان

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تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت 15 دجنبر، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في زراعة وإنتاج وترويج المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف إثنين من المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة ترويج سبعة عشر كيلوغراما من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي تم إنجازها بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بمسقط رأسهما بدوار مزو قيادة بريكشة بضواحي وزان، عن حجز سبعة أطنان من مخدر أوراق الكيف، وضبط كمية إضافية من مخدر الشيرا تزن 30 كيلوغراما.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف أربعة أشخاص آخرين، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي تنشط في مجال الاتجار في المخدرات، كما تم حجز محركين لضخ المياه وسيارة كانت تستعمل في نقل المخدرات.

وقد تم، بحسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الستة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة زراعة وإنتاج وترويج المخدرات.