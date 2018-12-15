شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية البحرين: قطر تدعو للحوار وأميرها يغيب عن قمة الرياض! والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
انتقد الشيخ خالد بن أحمدـ، وزير الخارجية البحريني، مواقف دولة “قطر” المتناقضة، حيث إنها تدعو للحوار ثم لا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض!
وكتب الوزير البحريني على صفحته بتويتر: “قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون”.
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