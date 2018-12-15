انت الان تتابع درة تدخل الدراما السورية في رمضان مع الحرملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م

"أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق، وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب، أتمنى أن نوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي"، بهذه الكلمات عبر صفحتها على موقع التواصل إنستجرام أعلنت التونسية درة زروق انضمامها للمسلسل التاريخي السوري (الحرملك) والذي سيبدأ تصويره خلال الأيام القادمة بعد اكتمال فريق العمل.

View this post on Instagram أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم #الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب... أتمنى