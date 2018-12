درة تدخل الدراما السورية في رمضان مع الحرملك

View this post on Instagram

أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم #الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب... أتمنى ان نتوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي. #درة