درة تدخل الدراما السورية في رمضان مع الحرملك

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٠ م
"أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق، وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب، أتمنى أن نوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي"، بهذه الكلمات عبر صفحتها على موقع التواصل إنستجرام أعلنت التونسية درة زروق انضمامها للمسلسل التاريخي السوري (الحرملك) والذي سيبدأ تصويره خلال الأيام القادمة بعد اكتمال فريق العمل.
View this post on Instagram أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم #الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب... أتمنى
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أودّ أن أعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم #الحرملك إنتاج كلاكيت ميديا تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وهو تاريخي شامي كبطلة (حنّة) وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان باسل خياط باسم ياخور سلافة معمار سامر المصري قيس الشيخ نجيب... أتمنى ان نتوفق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي. #درةA post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk) on Dec 15, 2018 at 5:27am PST
يتناول المسلسل وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بالمشهد السياسي العام، وإلحاق الهزيمة بأعداء الأمة المفترضين، وتدور أحداثه بين عامي 1513 إلى 1516، بين دمشق والقاهرة كمسرح للأحداث التي ستعرض على جزئين من 90 حلقة، وسيعرض الجزء الأول في رمضان 2019.
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