انت الان تتابع تسوقي لزوجك وركزي على هذه الملابس الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحتاج الرجال إلى بعض قطع الملابس الأساسية في فصل الشتاء للشعور بالتدفئة ولاكتمال الأناقة، ولا يقتصر الأمر فقط على الملابس الكاجوال بل السهرات والمناسبات الشتوية.

بالطو للتدفئة وحامي من الأمطار الشديدة، زوج من الأحذية المقاومة للطقس، والكوفية لوقت الحاجة.. في الغالب هذه من أكثر الملابس المهمة، فهناك الكثير من الملابس الموجودة داخل دولاب الرجال والتي في حاجة إلى الترتيب، وقد ينقص زوجك بعض الملابس لأن هناك قطعا مر عليها الزمن أو أنه في حاجة إلى إحداها، وإذا كنتِ تتسوقين لزوجك أبحثي أولا عن الملابس التي تنقصه وبعدها فكري في القطع التي يكون في حاجة إليها خلال هذا الشتاء، لذا اعرفي الملابس المهمة لدولاب زوجك حسبما ذكرها موقع Esquire.

1- حذاء شتوي ثقيل يحتاج زوجك إلى أحذية متينة خاصة إذا كان يعمل بمناطق مكشوفة في الشتاء ويتعرض للأمطار، وإذا ذهبتِ للتسوق واشتريتِ له هذه الأحذية سيكون شاكرا لكِ.. ويهمك أن تعرفي أفضل الطرق لارتداء«الهاف بوت».. إظهار الجوارب إطلالة جريئة. 2- شميز صوف لا غنى عن الشميز في الشتاء، خاصة

1- حذاء شتوي ثقيل

يحتاج زوجك إلى أحذية متينة خاصة إذا كان يعمل بمناطق مكشوفة في الشتاء ويتعرض للأمطار، وإذا ذهبتِ للتسوق واشتريتِ له هذه الأحذية سيكون شاكرا لكِ.. ويهمك أن تعرفي أفضل الطرق لارتداء«الهاف بوت».. إظهار الجوارب إطلالة جريئة. 2- شميز صوف

لا غنى عن الشميز في الشتاء، خاصة لو كان زوجك من محبي البوكليت ويرتدي أسفله القميص، وهذا القميص ايضا يمكن لزوجك ارتدائه تحت البالطو، لذا لا تترددي في شرائه له.. واعرفي موضة الكاروهات الخاصة بشتاء هذا العام. 3- جاكيت ووتر بروف

إذا كنتِ تعيشين بمحافظة أو بلد مليئة بالأمطار طوال فصل الشتاء، ولا يوجد جاكيت ووتر بروف في دولاب زوجك، إذن عليك شرائه على الفور لحمايته من الأمطار، كما أن هذا النوع من الجواكيت موضة كل شتاء.. يهمك أن تعرفي موضة ألوان الملابس في 2019.



4- بلوفر ذو رقبة

في الأيام قارسة البرودة، يكون هذا البلوفر قطعة أساسية داخل دولاب زوجك، وإن لم يكن موجودا إذن حان الوقت لشرائه، حيث يليق بالبناطيل القماش الطويلة أو الصوف، ويمكن ارتداء معطف فوقه وقت الحاجة.5- بنطلون صوف

مثلما يجب ارتداء ملابس ثقيلة في الجزء العلوي للجسم، يجب أيضا تدفئة الجزء السفلي، وبالطبع البناطيل الصوف تقوم بهذه المهمة في الشتاء، كما أن ألوانها تضيف لك ستايل وأناقة مميزة.6- الساعة

الساعة من الإكسسوارات الرجالي المهمة في الشتاء لاكتمال أناقة زوجك، وهناك الكثير من الماركات التي تعرض أشكالا مبهرة للساعات، فالساعة تزيد ثقة زوجك بنفسه، لذا لا تترددي في شراء واحدة لزوجك حتى وإن كان يملك، فالتغيير مطلوب.7- كوتشي أبيض جلد

إنه عنصر أساسي لأي رجل، وعلى الرغم من سهولة اتساخه، لكن عند شراء كوتشي جلدي أبيض بخامة عالية يستطيع زوجك مواجهة الشتاء بدون مشكلات كبيرة.. اقرئي أيضا: إطلالتك بـ«المستردة» مناسبة.. كمليها بأفضل الألوان.



8- شميز ياقة

يبدو أنه قد يكون قليلاً، لكن بفضل الأناقة البسيطة للياقة المناسبة لفصل الشتاء، يمكنك ارتداء هذا القميص ذي الرقبة المفتوحة أسفل السترة الزرقاء، أو الأزرار المزينة بأقمشة التريكو.9- بليزر قطيفة

إذا كنتِ تعيشين بمحافظة أو بلد مليئة بالأمطار طوال فصل الشتاء، ولا يوجد جاكيت ووتر بروف في دولاب زوجك، إذن عليك شرائه على الفور لحمايته من الأمطار، كما أن هذا النوع من الجواكيت موضة كل شتاء.. يهمك أن تعرفي موضة ألوان الملابس في 2019.في الأيام قارسة البرودة، يكون هذا البلوفر قطعة أساسية داخل دولاب زوجك، وإن لم يكن موجودا إذن حان الوقت لشرائه، حيث يليق بالبناطيل القماش الطويلة أو الصوف، ويمكن ارتداء معطف فوقه وقت الحاجة.مثلما يجب ارتداء ملابس ثقيلة في الجزء العلوي للجسم، يجب أيضا تدفئة الجزء السفلي، وبالطبع البناطيل الصوف تقوم بهذه المهمة في الشتاء، كما أن ألوانها تضيف لك ستايل وأناقة مميزة.الساعة من الإكسسوارات الرجالي المهمة في الشتاء لاكتمال أناقة زوجك، وهناك الكثير من الماركات التي تعرض أشكالا مبهرة للساعات، فالساعة تزيد ثقة زوجك بنفسه، لذا لا تترددي في شراء واحدة لزوجك حتى وإن كان يملك، فالتغيير مطلوب.إنه عنصر أساسي لأي رجل، وعلى الرغم من سهولة اتساخه، لكن عند شراء كوتشي جلدي أبيض بخامة عالية يستطيع زوجك مواجهة الشتاء بدون مشكلات كبيرة.. اقرئي أيضا: إطلالتك بـ«المستردة» مناسبة.. كمليها بأفضل الألوان.يبدو أنه قد يكون قليلاً، لكن بفضل الأناقة البسيطة للياقة المناسبة لفصل الشتاء، يمكنك ارتداء هذا القميص ذي الرقبة المفتوحة أسفل السترة الزرقاء، أو الأزرار المزينة بأقمشة التريكو. إنه القطعة المناسبة للمناسبات في الشتاء، ولابد من وجوده داخل دولاب زوجك، ومع قميص مناسب من الصوف أو الكتان يكون لزوجك شكل مميز، والبليزر القطيفة يساعد على التدفئة بشكل كبير. 10- الجاكيت الكت

له شكل مميز للغاية وعند ارتدائه فوق بلوفر صوف، أو قميص ثقيل كاروهات يزيد من أناقتك، خاصة إذا كان زوجك يتحرك كثيرا فهذا النوع من الجواكيت مناسب لأنه يعطي مرونة في الحركة على عكس الجاكيت ذي الأكمام.11- القبعة الصوف

له شكل مميز للغاية وعند ارتدائه فوق بلوفر صوف، أو قميص ثقيل كاروهات يزيد من أناقتك، خاصة إذا كان زوجك يتحرك كثيرا فهذا النوع من الجواكيت مناسب لأنه يعطي مرونة في الحركة على عكس الجاكيت ذي الأكمام. في الطقس قارس البرودة سيكون زوجك في حاجة إلى تدفئة رأسه، والقبعة الصوف مهمة في تلك الأيام، لذا لا بد من وجودها داخل الدولاب، اشتريها لتكون جاهزة وقت الحاجة. أنت الآن لديكِ قائمة بأهم قطع الملابس التي من المفترض أن تكون موجودة داخل دولاب زوجك، لذا اشترِ ما يحتاجه على الفور.. فتقلبات الطقس لا تنتهي.

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