حجي بكر.. ضابط مخابرات وضع هيكل داعش التنظيمي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد خروجه من سجون الاحتلال الأمريكي أسهم في تأسيس داعش وفي وضع خططه الاستراتيجية.. وعُرف تنظيميا باسم حجي بكر.. وسقط على أيدي تنظيمات إرهابية أخرى بمنطقة ريف حلب

أسهم عشرات الضباط المفصولين من جانب السلطات الأمريكية في العراق عقب سقوط بغداد، في وضع الهيكل التنظيمي لداعش، والمخطط الاستراتيجي للتنظيم ومناطق تمركزه، ليمضي التنظيم بعد ذلك إلى التوسع وتنامي النفوذ. واحد ممن أسهموا في بناء هيكل التنظيم، ورسم مخططات يسير عليها داخل مناطق وجوده، ووسائل جني الأموال، سمير الخليفاوي، الذي عُرف باسم حركي "حجي بكر"، الذي حقق نفوذا استثنائيا داخل التنظيم، وسط تكتم شديد على الكشف عن اسمه، ومهامه، قبل مقتله، وانكشاف أسراره بواسطة المخابرات الألمانية.

عقيد في مخابرات صدام حسين بعد خروجه من الخدمة العسكرية، على أثر مرسوم من الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمير، لحل جيش ومخابرات العراق في 2003، انجذب سمير الخليفاوي، الضابط بمخابرات الدفاع الجوي خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين، إلى أفكار بدت غريبة على مسامعه، كانت قد انتشرت في أغلب مساجد العراق عقب

عقيد في مخابرات صدام حسين

بعد خروجه من الخدمة العسكرية، على أثر مرسوم من الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمير، لحل جيش ومخابرات العراق في 2003، انجذب سمير الخليفاوي، الضابط بمخابرات الدفاع الجوي خلال عهد الرئيس الراحل صدام حسين، إلى أفكار بدت غريبة على مسامعه، كانت قد انتشرت في أغلب مساجد العراق عقب الاحتلال الأمريكي للعراق، وذلك قبل أن ينضوي تحت راية تنظيم "التوحيد والجهاد" بقيادة "أبو مصعب الزرقاوي"، وذلك بعدما التقى "الزرقاوي" هو وعشرات الضباط المفصولين.

لعب "سمير" الذي ذاع اسمه الحركي "حجي بكر" دورا مهما في تنفيذ العديد من عمليات العنف، تجاه مقرات الجيش الأمريكي والمؤسسات الدولية، ليتم اعتقاله، ويصدر قرار بسجنه في معسكر بوكا الأمريكي وفي أبو غريب بين عامي 2006 و2008.

تعرف "حجي" داخل معسكر اعتقاله على عشرات الضباط المفصولين، ليشكل معهم مجموعة عمل سرية، ستكون نواة للتنظيم، بعد خروجه من المعسكر، التي ستعمل على إحيائه، خاصة بعد مقتل الزرقاوي في عام 2006 إثر غارة جوية أمريكية، وقرر حجي بعد نهاية فترة احتجازه، العمل على توسيع حدود التنظيم، عبر السفر، في أواخر عام 2012 إلي سوريا، تحديدا بلدة تل رفعت، شمالي حلب، التي تمركزت فيها الجماعات المتشددة.

وحسب شهادة الصحفي العراقي هاشم الهاشمي، في مجلة "دير شبيجل" الألمانية، كان بكر محسوبا على التيار القومي لا الإسلامي، كما أنه كان على درجة عالية من الذكاء والصرامة وبارعا في الأمور اللوجيستية.

وأتاحت خبراته العسكرية السابقة، واطلاعه على ملفات هذه التنظيمات خلال سنوات عمله، القدرة على جذب هذه العناصر للتنظيم، تحت قيادته، وأن يصمم خطة لهذه المجموعة، ويضع مهام لكل فرد فيها، قائمة على أهمية استحواذ الدولة الإسلامية على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي، ومن ثم يتم اتخاذها منصة لغزو العراق.

مصمم هيكل داعش: «خلايا التجسس» الحلقة الأهم

بعد سفر "حجي" إلى سوريا، ونجاحه في ضم العديد من الجماعات المتشددة تحت راية تنظيم داعش، بدأ في تصميم هيكل التنظيم الرئيسي، ومخططه الاستراتيجي، ومهام كل فرد داخله، محددا الهدف الرئيسي من وراء كل ذلك وهو التوسع، والاستحواذ على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

النزعة الأمنية وخبرته المخابراتية انعكست بصورة واضحة على هيكل التنظيم، إذ شكل خلايا تجسسية تتبع قسم المخابرات في التنظيم، وتضمنت مهامها مراقبة جميع الأفراد، لمعرفة ما إذا كان لأحد ارتباطات خارج التنظيم أم لا، وذلك في محاولة للحيلولة دون وقوع أي محاولات اختراق للتنظيم.

واشتملت أدوار هذه الخلايا، كذلك، على جمع أكبر قدر من المعلومات عن البلدات المستهدفة، وانتماءات سكانها السياسية، وطبيعة الأزمات التي يواجهونها، وعدد المساجد في البلدة وهوية أئمتها وعدد زوجاتهم وأطفالهم، وذلك حسبما بينت الوثائق الجديدة التي حصلت عليها مجلة "دير شبيجل" الألمانية حصريا.

إلى جانب ذلك، عين "بكر" أميرا لكل مجلس إقليمي مهمته أعمال القتل والخطف والقنص والاتصالات والتشفير، بالإضافة إلى تعيينه أميرا آخر ليشرف على بقية الأمراء "في حال عدم قيامهم بمهامهم بشكل واف"، كما رسم خطة لجذب أعضاء جدد عبر افتتاح مكتب دعوة في كل بلد يقتحمونها، واختيار شخص أو شخصين لتنظيم دروس دينية داخل هذا المكتب، وسط مراقبة لهوية وخلفية كُل الحاضرين، في أوائل عام 2014، قتل حجي بكر في منطقة ريف حلب على يد مجموعات إسلامية تقاتل ضد التنظيم.