انت الان تتابع إقبال جماهيري كبير في بطولة «ستريت ورك أوت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ م
شهدت بطولة العالم لرياضة «ستريت ورك أوت»، والمقامة حاليًا بمنطقة الصوت والضوء تحت سفح الأهرامات بالجيزة، حضورا جماهيريا مكثفا من المهتمين باللعبة في مصر، في حدث عالمي يقام للمرة الثانية على الأراضي المصرية، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون 16 دولة من الست قارات، وذلك تحت رعاية وإشراف مؤسسة كوسكواد، وبحضور عدد من نجوم المجتمع والرياضة المصرية، وسيشارك في فعاليتها المصارع الأوليمبي كرم جابر، الحاصل على ذهبية أولمبياد أثينا في المصارعة، الذي قرر الانضمام لتمثيل اتحاد اللعبة بشكل شرفي، بخلاف طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات منافسات البطولة.
وتعد رياضة «ستريت وورك أوت» أحدث مولود رياضي في مصر، حيث تم إشهار اتحاد اللعبة رسميًا برئاسة إسلام قرطام، يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي أقيم بوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، ونخبة من نجوم المجتمع والرياضة في مصر. وقال إسلام قرطام، رئيس اتحاد ستريت وورك
وقال إسلام قرطام، رئيس اتحاد ستريت وورك أوت، إن استضافة حدثً عالمي يعتبر دعاية لمصر نحن بحاجة إليها، للمساهمة في تنمية السياحة بالتأكيد، وأضاف: تعمدنا تنظيم البطولة تحت سفح الأهرامات (الصوت والضوء) لتكن هذه البطولة دعاية جيدة للسياحة في مصر، وتساهم في رفع معنويات الشباب المصري، وسنرسل من خلالها رسالة للعالم كله بأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان.
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