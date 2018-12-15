انت الان تتابع كرم جابر يتحدث عن رسالة «ستريت وورك أوت» للعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:مصطفى البنا وعلي الزيني ومحمد صيام ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٣ م

انطلقت منذ قليل منافسات بطولة "ستريت وورك أوت" التي ينظمها اتحاد اللعبة برئاسة إسلام قرطام، وشهد الافتتاح حضور العديد من الرياضيين على رأسهم البطل الأوليمبي كرم جابر الحائز على ذهبية أولمبياد أثينا 2004. وتحدث جابر على هامش حضوره افتتاح البطولة موجهًا الشكر إلى إسلام قرطام على اهتمامه بهذه اللعبة حتى أصبح لها اتحاد في مصر، مشددًا على أن اختياره سفيرًا للعبة شرف كبير له. وأكد البطل الأوليمبي أن إقامة البطولة على أرض مصر يعد حدثًا كبيرًا ورسالة لكل دول العالم أن مصر قادرة على تنظيم البطولات، خاصة أنها المرة الثانية التي تقام فيها البطولة في مصر.

وأوضح كرم جابر أنه سيكون ضمن طاقم تحكيم البطولة، مؤكدًا أن دوره سيكون شرفيًا وسيقتصر على متابعة الاستايل الخاص باللاعبين، بينما سيتولى باقي طاقم التحكيم الأمور الفنية وأسلوب اللعب. وانطلقت اليوم السبت، بطولة العالم لرياضة «ستريت وورك أوت»، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بمشاركة 33 لاعبًا، يمثلون