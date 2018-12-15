انت الان تتابع ضبط نصاب بطاقات التموين في المنتزه وبحوزته 947 طلبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣١ م
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط المدعو "عجمى إ.أ"، 54 عامًا، مقيم منطقة طوسون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، للنصب والاحتيال على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية منهم بدعوى قدرته على إنهاء إجراءات إستخراج بطاقات التموين، حيث تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بتواجده أمام مكتب تموين المنتزه وتقاضيه مبالغ مالية من المواطنين المترددين دون وجه حق.
بتقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين، تم ضبطه أثناء تواجده أمام مكتب التموين المشار إليه، حال تقاضيه مبلغا ماليا وقدره 100 جنيه، من المدعو "بخيت.ع.ع"، 41 عامًا، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقته التموينية وتبلغ من 7 أشخاص آخرين بمحل ضبطه، بقيام
بتقنين الإجراءات وبالاشتراك مع مفتشى مديرية التموين، تم ضبطه أثناء تواجده أمام مكتب التموين المشار إليه، حال تقاضيه مبلغا ماليا وقدره 100 جنيه، من المدعو "بخيت.ع.ع"، 41 عامًا، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، مقابل إنهاء إجراءات استخراج بطاقته التموينية وتبلغ من 7 أشخاص آخرين بمحل ضبطه، بقيام المتهم المذكور بتقاضى مبالغ مالية منهم مقابل إنهاء إجراءاتهم المتعلقة ببطاقات التموين الخاصة بهم.
تم ضبط المتهم بحوزته مبلغ 1400 جنيه وبداخل السيارة خاصته 937 كعب استمارة للطلبات المقدمة للمكتب من المواطنين راغبي استخراج بطاقات التموين و10 استمارات طلبات مواطنين لم تقدم لمكتب التموين.
بمواجهة المتهم علل سبب تواجده بمكان ضبطه لمساعدة المواطنين على استخراج بطاقات التموين دون مقابل مالى منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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