انت الان تتابع إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمود عبد الصبور ١٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ م

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات وارتجاج في المخ، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة نقل، تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية على طريق "القاهر الناصر"، التابع لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، واصطدامها بسيارة ميكروباص، و"توك توك"، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد غلقه لمدة ساعتين تقريبا، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو المطامير بالحادث.

على الفور، انتقل اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، والرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، وسيارتا إسعاف لمكان الحادث بالطريق المشار إليه بمركز أبو المطامير. وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم "200711" نقل الشرقية، على جانب الطريق المشار إليه بسبب السرعة