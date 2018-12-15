الان تتابع ترامب يعلن عن مغادرة وزير الداخلية منصبه عبر “تويتر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن وزير الداخلية، ريان زينك، سيغادر منصبه بنهاية العام الجاري بعد عامين عمل فيهما في إدارة ترامب، وحدد موعد تعيين خلفه في هذا المنصب.

وقال الرئيس الأمريكي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر:”سيغادر وزير الداخلية ريان زينك منصبه بنهاية العام، بعد أن شغل هذا المنصب لعامين تقريبا، حقق فيهما الكثير من الإنجازات، أود أن أشكره على خدمة أمتنا”.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى قائلا:”ستعلن إدارة ترامب عن اسم وزير الداخلية الجديد خلال الأسبوع المقبل”، على حد تعبيره.