شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: "أى مواطن عنده مشكلة يعرضها على حزب الوفد وهنوصلها للمسئول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد متواجد فى الشارع ومع المواطن وأن كل مقراته مفتوحة للجميع، موضحا أن أى مواطن لديه مشكلة يتوجه ويعرضها على مقر الوفد، ليتم عرضها على المسئول المخصوص فى هذا الأمر، وذلك ضمن مبادرة الوفد مع الناس.

وأكد رئيس حزب الوفد، فى المؤتمر الصحفى المنعقد للإعلان عن مبادرة الوفد مع الناس، على أن واجب كل حزب سياسى فى مصر أن يقوم بدوره تجاه المواطن وتفاعله فى الشارع خاصة فى فصل الشتاء الحالى سيتم توزيع البطاطين على المحتاجين، بالإضافة إلى إعداد مشاريع القوانين فى البرلمان التى تهم المواطن المصري.

وتابع أبو شقة، فى كلمته: "نقول أمام الجميع أن الوفد عندما يتبنى مبادرة يكون من واقعه الصميم، ونكون أمام الجميع قادرين على تلبية مطالب الشعب، وخاصة أن مصر حاول البعض أن يسقطها فى مستنقع، ولولا وقوف الجيش بجوار الشعب لسقطت مصر مثل دول أخرى".