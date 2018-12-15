رسميًا.. "الداخلية" تعلن قيمة رسوم استخراج جوازات السفر الجديدة - (مستند)

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كتب: أحمد أبو النجا
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بأن يتم تحصيل مبلغ 335 جنيها قيمة جواز السفر المقروء آليا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته.
وأوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم السبت، أن الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف يكون 247 جنيها بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458.5 جنيه، على أن يعمل بهذه الرسوم بدءا من غد الأحد.
يذكر أن جواز السفر المقروء آليا يصدر للمصريين لمدة 7 سنوات، وكانت وزارة الداخلية عدلت قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليا في شهر أكتوبر الماضي ليصل قيمة التعديل 335 جنيها.
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