منظمة التحرير تطالب الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا بسبب القدس

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية بقطع علاقاتها مع أستراليا، ردا على قرارها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.
وفي بيان نقلت صحيفة "دنيا الوطن" مقتطفات منه، دعا عريقات، اليوم السبت، الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قمم الجامعة العربية، التي أوجبت على جميع الدول الأعضاء قطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (الولايات المتحدة، غواتيمالا، أستراليا).
وردا على سؤال حول إمكانية تطبيع الدول العربية التي لم تعقد معاهدات سلام مع إسرائيل، اعتبر المسؤول الفلسطيني أن هذا...
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