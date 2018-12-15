المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لن نسكت على الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية

أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين صامويل أن "الحكومة البريطانية لن تصمت حيال ما يجري من انتهاكات إسرائيلية واقتحامات متواصلة على الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى "المناطق التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ".
وشدد على أن "السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة"، مضيفا: "أن بريطانيا ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لوقف الانتهاكات"، موضحاً أن "الحكومة البريطانية تنشط في تطبيق كافة القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة، منوها بأن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وأن حكومته تؤمن بضرورة تطبيقها".
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