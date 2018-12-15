المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لن نسكت على الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية

أكد المتحدث باسم ​الحكومة البريطانية​ في ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​ إدوين صامويل أن "الحكومة البريطانية لن تصمت حيال ما يجري من انتهاكات ​إسرائيل​ية واقتحامات متواصلة على الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى "المناطق التي تخضع للسيطرة ​الأمن​ية الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ".

وشدد على أن "​السلطة الفلسطينية​ هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة"، مضيفا: "أن ​بريطانيا​ ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لوقف الانتهاكات"، موضحاً أن "الحكومة البريطانية تنشط في تطبيق كافة القرارات المنبثقة عن ​الأمم المتحدة​، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة، منوها بأن المستوى السياسي في إسرائيل يتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي، وأن حكومته تؤمن بضرورة تطبيقها".