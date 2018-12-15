قرقاش: أمير قطر يمارس الازدواجية واستهدافه للسعودية يعمق الأزمة

اتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، ​أنور قرقاش​، ​أمير قطر​، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالازدواجية السياسية، معتبرا أن "الاستهداف القطري الخبيث للسعودية يعمق الأزمة"، مشيراً إلى أن "أمير قطر في منتدى ​الدوحة​ يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، وبالمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغييرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية".

واعتبر قرقاش أن "النظام القطري يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضعا غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة للمصالحة بالقبلات دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف"، مشيراً إلى انه "لعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها ​سياسة​ مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس".

كما رأى قرقاش أن "في مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد ​السعودية​ مؤخرا والدور المحرض على ​الرياض​ مع ​تركيا​ وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية"، مشيراً إلى أن "الجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة".