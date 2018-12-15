النشرة: إخماد حريق شب داخل معرض للسيارات في الصرفند

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "حريقا اندلع داخل معرض للسيارات في ​الصرفند​"، مشيراً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

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