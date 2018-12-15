السفيران الألماني والبابوي افتتحا مع كاريتاس القرية الميلادية في دير القمر

إفتتحت رابطة كاريتاس ​لبنان​- إقليم ​الشوف​ الأعلى، القرية الميلادية في ​دير القمر​، بالتعاون مع ​السفارة الألمانية​ و​بلدية دير القمر​، في حضور ممثل وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​مروان حمادة​ طلعت حمادة، ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس الخوري​ عيسى زيدان، السفير البابوي جوزف سبيتري، السفير الألماني ​مارتن هوث​، النائب ​ماريو عون​، الوزير السابق ​ناجي البستاني​، مطران صيدا ودير القمر للموارنة ​مارون العمار​، رئيس بلدية دير القمر السفير السابق ملحم مستو وفاعليات.

وألقيت بالمناسبة كلمات استهلتها رئيسة إقليم الشوف الأعلى سليمى غريب البستاني التي شددت على "إرساء هذا التقليد سنويا"، شاكرة السفارة الألمانية و​الاتحاد الأوروبي​ والمؤسسات الداعمة.

بدوره، اعتبر السفير الألماني أنه يشعر في هذه القرية الميلادية وكأنه في وطنه، مؤكدا "محبة ​ألمانيا​ للبنان وإعجابه بدير القمر التاريخية وتقديره لعمل ​كاريتاس لبنان​ في المساعدة الإنسانية".