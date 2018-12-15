السفيران الألماني والبابوي افتتحا مع كاريتاس القرية الميلادية في دير القمر

إفتتحت رابطة كاريتاس لبنان- إقليم الشوف الأعلى، القرية الميلادية في دير القمر، بالتعاون مع السفارة الألمانية وبلدية دير القمر، في حضور ممثل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة طلعت حمادة، ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري عيسى زيدان، السفير البابوي جوزف سبيتري، السفير الألماني مارتن هوث، النائب ماريو عون، الوزير السابق ناجي البستاني، مطران صيدا ودير القمر للموارنة مارون العمار، رئيس بلدية دير القمر السفير السابق ملحم مستو وفاعليات.
وألقيت بالمناسبة كلمات استهلتها رئيسة إقليم الشوف الأعلى سليمى غريب البستاني التي شددت على "إرساء هذا التقليد سنويا"، شاكرة السفارة الألمانية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الداعمة.
بدوره، اعتبر السفير الألماني أنه يشعر في هذه القرية الميلادية وكأنه في وطنه، مؤكدا "محبة ألمانيا للبنان وإعجابه بدير القمر التاريخية وتقديره لعمل كاريتاس لبنان في المساعدة الإنسانية".
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