وصول عون إلى دير سيدة الزروع للمشاركة في افتتاح تساعية الميلاد

وصل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، في هذه الأثناء، إلى دير سيدة الزروع، للمشاركة في صلاة افتتاح ​تساعية الميلاد​ التي يحتفل بها ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، بدعوة من ​الجامعة الانطونية​.

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